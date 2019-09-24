У Росії розкрили підготовку до масового вбивства у школі

У Кірові (Російська Федерація) запобігли масовому вбивству в одній зі шкіл.

Про це повідомив заступник керівника управління протидії екстремізму МВС РФ Володимир Макаров, зазначивши, що бійню планував місцевий підліток, передають РИА Новости.

"Днями у Кірові працівниками правоохоронних органів встановлено неповнолітнього, який цікавився темою шкільного насильства і планував вчинити масове вбивство у школі із застосуванням холодної зброї та саморобного вибухового пристрою", – сказав він.

Школа у РФ КП

Місцевий дитячий омбудсмен уточнив, що причиною запланованого масового вбивства в школі Кірова став конфлікт підлітка в навчальному закладі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 особи і травмування майже 60 вбивством. Українська влада розцінила напад як теракт.

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