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24 вересня • оновлено в 14:15
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У Росії розкрили підготовку до масового вбивства у школі

4.2т Читати матеріал російською

У Кірові (Російська Федерація) запобігли масовому вбивству в одній зі шкіл.

Про це повідомив заступник керівника управління протидії екстремізму МВС РФ Володимир Макаров, зазначивши, що бійню планував місцевий підліток, передають РИА Новости.

"Днями у Кірові працівниками правоохоронних органів встановлено неповнолітнього, який цікавився темою шкільного насильства і планував вчинити масове вбивство у школі із застосуванням холодної зброї та саморобного вибухового пристрою", – сказав він.

Школа у РФ

Школа у РФ

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"Дітей зачинили!" У Росії влаштували стрілянину біля школи. Перші фото і подробиці

Місцевий дитячий омбудсмен уточнив, що причиною запланованого масового вбивства в школі Кірова став конфлікт підлітка в навчальному закладі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Криму 17 жовтня 2018 роки студент Владислав Росляков прийшов у Керченський коледж із рушницею і саморобними вибуховими пристроями і почав розстрілювати всіх, хто траплявся йому на шляху. Після цього він наклав на себе руки у приміщенні бібліотеки.

  • Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 особи і травмування майже 60 вбивством. Українська влада розцінила напад як теракт.

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Місце
Росія Кіров
Тег
Новини Росії
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