У Росії розблокували Telegram

У Росії зняли вимоги щодо обмеження доступу до популярного месенджера Telegram.

Рішення ухвалив Роскомнадзор за погодженням із Генпрокуратурою РФ. Про це з посиланням на заяву регулятора пишуть РИА Новости.

"Позитивно оцінюємо висловлену засновником телеграму готовність протидіяти тероризму та екстремізму", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в липні 2017 року Роскомнадзор вніс Telegram Messenger LLP до реєстру організаторів поширення інформації.

Однак уже з квітня 2018 року служба почала блокувати цей месенджер у Росії. Причиною стала відмова від надання ФСБ інформації для розшифровування повідомлень. Йдеться про так звані ключі дешифрування. Щоправда, навіть незважаючи на це, у багатьох користувачів Telegram продовжував працювати.

Роскомнадзор зняв обмеження з Telegram у РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у роботі месенджера Telegram увечері 6 червня трапився збій по всьому світу. Мессенджер "впав" приблизно о 23:00-23:05, але відновив роботу трохи більш ніж через пів години.