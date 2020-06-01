У Росії річка "змила" залізничний міст. Фото і відео

У Мурманській області Росії обвалився залізничний міст через річку Кола.

Як повідомляє прес-служба МНС регіону, обвал стався о 14:30 за місцевим часом. Через повінь одна з опор не витримала навантаження, через що кілька секцій конструкції впали в воду. В результаті інциденту ніхто не постраждав, але в Кольському районі ввели режим надзвичайної ситуації.

Однак тепер залізничне сполучення регіону з іншою частиною Росії зупинено – це була єдина гілка, що зв'язує їх.

У Росії річка "змила" залізничний міст РЕН ТВ

У Росії річка "змила" залізничний міст МНС Мурманської області

У Мурманській області обрушився залізничний міст через річку Кола, яка вийшла з берегів. Наслідки обвалу зняли з висоти пташиного польоту. Зараз в Калуському районі введено режим надзвичайної ситуації. pic.twitter.com/VY2DikBJgI - РЕН ТВ | Новини (@rentvchannel) June 1, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, по Свердловській області Росії пронісся потужний ураган, в результаті якого загинули три людини і четверо постраждали.

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