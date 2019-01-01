У Росії раптово помер 30-річний актор

У віці 30 років раптово помер російський актор Володимир Диховичний.

Про важку втрату повідомила в Facebook вдова Ольга Диховична. Причин неочікуваної смерті вона не озвучила.

Жінка поділилася фотографією померлого чоловіка, коротко підписавши "RIP".

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Володимир Диховичний Федеральне агентство новин

Володимир Диховичний – син відомого в Росії режисера Івана Диховичного. Свою акторську кар'єру чоловік почав після закінчення у 2014 році ВДІК. Відомий ролями у фільмах "Невидимки" Сергія Комарова, "Літо" Кирила Серебренникова, серіалі "Безсоння" та інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на 50-му році життя помер актор серіалів '' Універ'' і ''Карпов''.

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