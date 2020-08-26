У Росії п'ятеро людей загинули в зливний ямі, рятуючи дитину

У селі в Воронезькій області п'ятеро людей загинули в зливній ямі. otzyv.ru

У Росії у Воронезькій області п'ятеро людей загинули в зливний ямі на подвір'ї приватного будинку: члени однієї сім'ї та їхній сусід намагалися врятувати дворічну дитину, яка туди впала.

Про це повідомила Газета.ru. Врятувати вдалося тільки шосту людини, яка стрибнла у яму.

За попередньою версією слідства, 23 серпня, близько 18.30, в шестиметрову зливну яму, що знаходиться у дворі приватного будинку в радгоспі "Воронезький", провалилася дворічна дівчинка.

Слідом за 35-річною матір'ю, яка спробувала врятувати дитину, в яму стрибнули її 8-річна дочка і 35-річний батько.

Побачивши це, їм на допомогу кинулися 24-річний сусід, а потім його 52-річний батько.

В результаті п'ятеро моментально загинули від задухи або отруєння токсичними газами. Життя старшого чоловіка вдалося врятувати лікарям токсикологічного відділення обласної лікарні.

Загибла сім'я була багатодітною – сиротами залишилися двоє дівчаток, однією з яких немає і року.

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