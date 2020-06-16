У Росії п'яна вихователька заснула в дитячому ліжечку: прокуратура почала перевірку

У російському Єкатеринбурзі вихователька заснула в робочий час у приватному дитячому садку.

Інцидент стався на вулиці Червоних командирів, повідомляє "Говорить Москва" (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Жінку розбудив чоловік, який прийшов забрати свою дитину. На відео, яке він зняв, показано, що діти ходять по кімнаті, а вихователька не реагує ні на що та спить.

Як повідомляється на сайті прокуратури у Свердловській області, ознаки сп'яніння також виявили дві мами, які прийшли забрати речі своїх дітей. Одна з них поінформувала поліцію.

У Єкатеринбурзі заснула п'яна вихователька

"При опитуванні вихователька пояснила, що сьогодні в садок привели чотирьох малолітніх дітей у віці від двох до чотирьох років. Вихователька поклала дітей спати, а сама в цей час на кухні вжила алкогольний напій", – наголосили у відомстві.

Поліція залучила виховательку до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 20.21 КоАП РФ (поява в громадських місцях у стані сп'яніння) та за ч. 1 ст. 20.6.1. КоАП РФ (невиконання правил поведінки при введенні режиму підвищеної готовності на території).

Прокуратура перевірить приватний дитячий сад, де жінка працює.

(Відео РенТВ)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Елісті (Росія) в квартирі житлового будинку знайшли три тіла дітей з колотими ранами і їх матері, яка наклала на себе руки.

Як з'ясувалося, жінка могла страждати від післяпологової депресії і мати важку спадковість.