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У Росії пронісся потужний смерч: лякаюче відео

1.1тЧитати матеріал російською

Над водосховищем Ростовське море в Ростові-на-Дону (Росія) в суботу, 25 травня, пронісся потужний смерч.

Відео атмосферного вихору, зняте очевидцями, поширили в соцмережах. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, на кадрах видно, що воронка піднялася над водою і з величезною швидкістю збільшилася в кілька разів. При цьому, явище також супроводжувалося дощем та сильною хмарністю.

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За словами місцевих жителів, відчутної шкоди смерч не завдав.

Смерч над Ростовським морем

Смерч над Ростовським морем

Скріншот з відео

Смерч над Ростовським морем

Смерч над Ростовським морем

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Житомирщиною пройшовся сильний смерч, який повалив близько 100 гектарів лісу.

Смерч зняли на відео також у Одеському аеропорту. Атмосферне явище наблизилося впритул до злітної смуги.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

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РосіяРостов-на-Дону
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