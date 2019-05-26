У Росії пронісся потужний смерч: лякаюче відео

Над водосховищем Ростовське море в Ростові-на-Дону (Росія) в суботу, 25 травня, пронісся потужний смерч.
Відео атмосферного вихору, зняте очевидцями, поширили в соцмережах. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Так, на кадрах видно, що воронка піднялася над водою і з величезною швидкістю збільшилася в кілька разів. При цьому, явище також супроводжувалося дощем та сильною хмарністю.
За словами місцевих жителів, відчутної шкоди смерч не завдав.
Смерч над Ростовським морем
Скріншот з відео
Смерч над Ростовським морем
Скріншот з відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Житомирщиною пройшовся сильний смерч, який повалив близько 100 гектарів лісу.
Смерч зняли на відео також у Одеському аеропорту. Атмосферне явище наблизилося впритул до злітної смуги.
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