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У Росії помер знаменитий журналіст Кара-Мурза

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У Росії 28 липня помер відомий журналіст Володимир Кара-Мурза на 60-му році життя.

Про це стало відомо з мікроблогу його сина Володимира Кара-Мурзи-молодшого в Twitter, який не уточнив причину.

"Сьогодні, 28 липня, пішов з життя Володимир Олексійович Кара-Мурза (1959-2019). Історик, тележурналіст, один із засновників "старого НТВ". Мій тато. Пішов о 8 ранку, в день своїх іменин. Про місце та час прощання сім'я повідомить додатково", – написав він.

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У коментарях користувачі висловили співчуття, зазначивши, що Кара-Мурза був відмінним журналістом.

"У Вас був класний тато. Старий НТВ я дивився в тому числі й через нього", "Щирі співчуття", "Світла пам'ять достойній людині", – написали в коментарях.

У Росії помер знаменитий журналіст Кара-Мурза

Володимир Кара-Мурза народився 24 жовтня 1959. На телебаченні – з 1992 року. Був старшим редактором та кореспондентом програми Євгена Кисельова "Итоги". Пізніше був кореспондентом НТВ, автором і ведучим програми "Сьогодні опівночі". Також вів історичну програму "Свідок століття".

Володимир Кара-Мурза

Володимир Кара-Мурза

Співрозмовник

Під час конфлікту між власником НТВ та її основним кредитором компанією "Газпром" в ніч на 14 квітня 2001 Володимир Кара-Мурза приїхав до редакції телеканалу, де вступив у жорстку полеміку з представниками компанії "Газпром" . Того ж дня він пішов з телеканалу.

З квітня 2001 року до січня 2002 року був автором і ведучим інформаційно-аналітичних програм "Сьогодні опівночі на ТНТ", "Гасіть світло" і "Сьогодні на ТВ-6". Пізніше перейшов до штату телеканалу ТВС. Також вів програму "Зараз у Росії" на телеканалі RTVi. Більш того, він працював На "Ехо Москви".

У Росії помер знаменитий журналіст Кара-Мурза

RT

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії трагічно помер відомий відеоблогер каналу Road to film Павло Ш. з Білорусі, впавши у каналізаційний колектор.

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Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Почему хорошие и порядочные люди умирают,а всякие ху@ло нет?
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Синька зло
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Жизнь прожил мразью..так и сдох
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