У Росії почалися зіткнення ОМОНу з протестувальниками, пролунали постріли. Відео
У суботу, 23 січня, у Владивостоці (Росія) на мітингу на підтримку заарештованого опозиційного політика Олексія Навального пролунали постріли.
Відео з розгоном силовиками протестувальників опублікували в мережі. На записі показано, як під час сутички ОМОНу з людьми пролунав постріл і мітингувальники стали розбігатися.
Також омонівці грубо затримували учасників протестної акції, застосовуючи кийки. Між протестувальниками й ОМОНом відбулися жорсткі сутички.
Відзначимо, що в колоні люди скандували "Ми йдемо гуляти" і "Він (Путін – Ред.) нам не цар".
Відзначимо, що OBOZREVATEL веде хроніку подій у Росії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Олексія Навального затримали відразу після його повернення в Росію 17 січня. До цього він чотири місяці перебував у Німеччині, де проходив лікування після отруєння.
18 січня прямо в СІЗО правоохоронці провели засідання суду. Навального заарештували на 30 діб, а він, зі свого боку, закликав людей виходити на вуличні мітинги.
Bloomberg повідомив, що в Росії Навального мають намір засудити до кількох років в'язниці.