У Росії почалися зіткнення ОМОНу з протестувальниками, пролунали постріли. Відео

У суботу, 23 січня, у Владивостоці (Росія) на мітингу на підтримку заарештованого опозиційного політика Олексія Навального пролунали постріли.

Відео з розгоном силовиками протестувальників опублікували в мережі. На записі показано, як під час сутички ОМОНу з людьми пролунав постріл і мітингувальники стали розбігатися.

Також омонівці грубо затримували учасників протестної акції, застосовуючи кийки. Між протестувальниками й ОМОНом відбулися жорсткі сутички.

Відзначимо, що в колоні люди скандували "Ми йдемо гуляти" і "Він (Путін – Ред.) нам не цар".

Відзначимо, що OBOZREVATEL веде хроніку подій у Росії.

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