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20 вересня • оновлено в 17:32
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У Росії почали бити на сполох через заяви США про війну

1.6т Читати матеріал російською

У відповідь на заяву США про можливу війну і її першу мету в Росії повідомили, що безпека всіх регіонів країни в самих різних її аспектах, забезпечена на належному рівні.

Про це повідомив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс". Він підкреслив, що це ж стосується і Калінінградської області, про яку згадав командувач ВПС США в Європі генерал Джеффрі Харриган, кажучи про прорив російських систем ППО.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

aif.ru

Як писав OBOZREVATEL, американський генерал заявив, що Пентагон має план по прориву багатошарової протиповітряної оборони (ППО) Калінінградській області. За його словами, військовослужбовці проходять відповідну підготовку.

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Дмитро Пєсков
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Петров Игорь
Петров Игорь
...репоеды уже забыли, как макдональдсы и сникерсы совок развалили?..могут повторить.
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hunt andres
hunt andres
Фейкометы)))
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Белый господин
Белый господин
План хороши до первого выстрела...
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