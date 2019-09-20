У Росії почали бити на сполох через заяви США про війну

У відповідь на заяву США про можливу війну і її першу мету в Росії повідомили, що безпека всіх регіонів країни в самих різних її аспектах, забезпечена на належному рівні.

Про це повідомив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс". Він підкреслив, що це ж стосується і Калінінградської області, про яку згадав командувач ВПС США в Європі генерал Джеффрі Харриган, кажучи про прорив російських систем ППО.

Дмитро Пєсков aif.ru

Як писав OBOZREVATEL, американський генерал заявив, що Пентагон має план по прориву багатошарової протиповітряної оборони (ППО) Калінінградській області. За його словами, військовослужбовці проходять відповідну підготовку.

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