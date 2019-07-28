У Росії почалася нова повінь: оголошено евакуацію. Фото

В Іркутській області (Росія) через потужну зливу знову піднявся рівень води в річках. У деяких селищах оголосили евакуацію населення.

28 липня через високу загрозу повені з чотирьох населених пунктів Тулунского району вивезли 130 осіб. Загалом у області, за словами губернатора Сергія Левченка, критичні підтоплення не прогнозується, пише "Ірсіті".

У Тулуні підвищення рівня річки Ія очікується до 650 см за 700 критичних. Місцева влада попередила мешканців про можливу евакуацію.

Повінь в Іркутській області Комсомольська правда

Повінь в Іркутській області Комсомольська правда

Поки найбільш підтопленими виявилися райони біля річок Біла і Бірюса. Як пише "КП Іркутськ", затоплені деякі двори і розмиті дороги.

Повінь в Іркутській області Комсомольська правда

"В Тулуні підтопило присадибні ділянки, що знаходяться в низині. Сталося це через сильний дощ. Місцевим жителям допомагають рятувальники, які відкачують воду і відновлюють водоканали", – повідомили у ДСНС Іркутської області.

За їхніми даними, постраждати від нового підтоплення можуть 24 населених пункти, через що було запропоновано ввести режим надзвичайного стану федерального значення в усьому регіоні.

Повінь в Іркутській області Комсомольська правда

Повінь в Іркутській області Комсомольська правда

Як писав OBOZREVATEL, в червні в Іркутській області через повінь були затоплені десятки населених пунктів, постраждали 250 і загинули як мінімум 5 осіб.

Вода затопила близько 4000 будинків і 27 ділянок регіональних доріг.

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