У Росії побили депутата Держдуми, який хотів викупити пів-України

У Санкт-Петербурзі побили одіозного депутата Державної Думи Росії Віталія Мілонова, який назвав Україну "Євросомалі" і запропонував викупити половину її території.

Інцидент трапився ввечері в суботу, 13 квітня, на штрафмайданчику на дорозі на Турухтанні острови. Депутат уже звернувся в поліцію із заявою, передає 5 канал.

За словами Мілонова, тілесні ушкодження йому наніс старший адміністратор стоянки.

Віталій Мілонов колаж

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2017 році СБУ заборонила Віталію Мілонову в'їзд в Україну. Скандального депутата внесли до "чорного списку" на три роки через висловлювання і порушенні правил перетину державного кордону. Як відомо, Мілонов порівняв Україну з Африканською Республікою Габон, після чого назвав її "Євросомалі". Він також запропонував викупити у України половину її території.

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