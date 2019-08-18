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У Росії підліток зарізав усю сім'ю і стрибнув з вишки: шокуючі деталі

11.2т Читати матеріал російською

У селі Патрікеева Ульяновської області РФ 16-річний підліток скоїв масове вбивство, після чого наклав на себе руки.

За даними Telegram-каналу "112", хлопець зарізав усю свою родину: трьох дорослих і двох дітей. Після вийшов на вулицю, завдав собі кілька поранень і зістрибнув з вишки на смерть. Зараз на місці працюють слідчі.

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"Знаряддя вбивства, яким підліток розправився з сім'єю - сокира. Напередодні 16-річний Тимур відправив другу голосове повідомлення, де докладно розповів про свої плани. Він зізнався, що дідуся і бабусю вбивати не хоче, але змушений це зробити, щоб вони не засмутилися через смерть рідних. Підліток також убив матір і брата з сестрою. Слідчі вже вивчають данный аудіозапис. Зараз вони шукають того самого друга, щоб він дав перші свідчення", – сказано в повідомленні.

За даними Telegram-каналу Mush, на столі Тимур залишив вирваний лист із зошита, де підліток пояснив, що йде і забирає своїх рідних з собою.

Тимур з мамою

Тимур з мамою

Вишка, з якої стрибнув підліток

Вишка, з якої стрибнув підліток

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 16 серпня в Києві в Русанівському каналі знайшли розчленований труп раніше зниклої Ірини Кліпковой.

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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Ай,маладэц! А вообще,хватит постить ватные новости,они нам нах не вср@лись.
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Рейт Адам
Рейт Адам
Настоящий рюзьке)))
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Рейт Адам, Это рагуль был, окраинзге мир...
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