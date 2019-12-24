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24 грудня • оновлено в 07:17
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У Росії під час випробувань розбився винищувач

3.4т
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У Хабаровському краї Росії під час випробувального польоту розбився винищувач Т-50 (Су-57).

Як передає Telegram-канал "112", все відбулося за 111 км від аеродрому Дземги, під Комсомольськом-на-Амурі. Льотчик встиг катапультуватися, його евакуювали на вертольоті Мі-8.

Відомо, що машина не військова, належить заводу-виробнику.

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Винищувач Су-57

Винищувач Су-57

Ілюстрація

Telegram-канал Baza уточнює, що військові вже усунули співробітників МНС від пошуково-рятувальних робіт. На запити МНС представники КнААЗ ім. Ю.А. Гагаріна лише підтвердили, що це був дійсно їх літак.

За інформацією ЗМІ, серед основних версій катастрофи Т-50 – несправність і помилка пілотування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Краснодарському краї Росії 11 грудня після вильоту з міста Коренівськ розбився військовий вертоліт Мі-8.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Росія
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Он был тяжелее воздуха...хехе
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Юг Руси
Юг Руси
Джонсон Саймон Ф., зато укро литаки бороздят просторы вселенной ))))))))))
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Юг Руси
Юг Руси
Интересно, а почему нельзя комментировать вот эту муйню - "Еще одна "небесная сoтня": появились фото всех пoгибших за 2019 год на вoйне за независимость" - https://www.obozrevatel.com/crime/esche-odna-nebesnaya-sotnya-poyavilis-foto-vseh-pogibshih-za-2019-god-na-vojne-za-nezavisimost.htm
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Юг Руси
Юг Руси
Джонсон Саймон Ф., сосал бы я, да очередь твоя! ))))
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Юг Руси, йух соси.
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