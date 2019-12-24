У Росії під час випробувань розбився винищувач

У Хабаровському краї Росії під час випробувального польоту розбився винищувач Т-50 (Су-57).

Як передає Telegram-канал "112", все відбулося за 111 км від аеродрому Дземги, під Комсомольськом-на-Амурі. Льотчик встиг катапультуватися, його евакуювали на вертольоті Мі-8.

Відомо, що машина не військова, належить заводу-виробнику.

Винищувач Су-57 Ілюстрація

Telegram-канал Baza уточнює, що військові вже усунули співробітників МНС від пошуково-рятувальних робіт. На запити МНС представники КнААЗ ім. Ю.А. Гагаріна лише підтвердили, що це був дійсно їх літак.

За інформацією ЗМІ, серед основних версій катастрофи Т-50 – несправність і помилка пілотування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Краснодарському краї Росії 11 грудня після вильоту з міста Коренівськ розбився військовий вертоліт Мі-8.

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