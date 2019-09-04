У Росії оскандалилися з чужим мостом на форумі Путіна: фотофакт

У Росії трапився курйозний випадок на Східному економічному форумі, який проходить у Владивостоці за участю президента Росії Володимира Путіна.
Так, на одній із сувенірних сумок замість мосту на острів Руський розмістили фото тайського мосту Рами VIII.
Ляп одразу ж помітили користувачі мережі. Зокрема, фото показав у Telegram ведучий "Росія 24" Стас Натанзон.
Telegram Стаса Натанзона
На захист організаторів заходу він сказав, що мости і справді дуже схожі між собою.
Міст на острів Руський
Міст Рами VIII
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін розлютив користувачів мережі після відвідування одного з оздоровчих центрів Сочі.
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