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4 вересня • оновлено в 12:03
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У Росії оскандалилися з чужим мостом на форумі Путіна: фотофакт

2.2т Читати матеріал російською

У Росії трапився курйозний випадок на Східному економічному форумі, який проходить у Владивостоці за участю президента Росії Володимира Путіна.

Так, на одній із сувенірних сумок замість мосту на острів Руський розмістили фото тайського мосту Рами VIII.

Ляп одразу ж помітили користувачі мережі. Зокрема, фото показав у Telegram ведучий "Росія 24" Стас Натанзон.

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У Росії оскандалилися з чужим мостом на форумі Путіна: фотофакт

Telegram Стаса Натанзона

На захист організаторів заходу він сказав, що мости і справді дуже схожі між собою.

Міст на острів Руський

Міст на острів Руський

Міст Рами VIII

Міст Рами VIII

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін розлютив користувачів мережі після відвідування одного з оздоровчих центрів Сочі.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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