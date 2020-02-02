Загинула молода дівчина: в Росії трапилася трагедія на вечірці в "нелегальному" кафе

У новосибірському кафе (Росія) в розпал вечірки на відвідувачів впала покрівля. В результаті загинула дівчина.

Нещасний випадок трапився вночі 2 лютого в закладі на бульварі Молоді. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на екстрені служби (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За даними рятувальників, з-під завалів вдалося дістати п’ятьох людей, одна з них загинула. Двоє з потерпілих перебувають у важкому стані, їх уже прооперували.

У Новосибірську в розпал вечірки завалився дах кафе

"Всього вилучено п'ять чоловік, зокрема дівчину без ознак життя", – йдеться в повідомленні.

Водночас наголошується, що під завалами можуть перебувати ще п'ятеро. Приблизно 200 відвідувачів евакуювалися самі.

Обвалення трапилося в прибудові, де розташована роздягальня. Площа завалів становить до 240 кв. м.

У Новосибірську в розпал вечірки завалився дах кафе ntv.ru

За попередньою інформацією МНС, будівлю з так званих сендвіч-панелей зім'яло через важкий сніг на даху. Його в регіоні випало особливо багато.

Як пише Telegram-канал Mash, заклад, де трапилася трагедія, працював "нелегально".

"А ось так було в новосибірському "кафе" ще вчора. Будівля офіційно значилася занедбаною, але там проходили вечірки на кшталт цієї", – підкреслили в повідомленні.

Там також зазначили, що загиблою під завалами виявилася дівчина 1997 року народження.

У Новосибірську в розпал вечірки завалився дах кафе 360.ru

За словами глави Радянського району Новосибірська Дмитра Оленнікова, дозвіл на проведення заходів у вказаній будівлі не видавався.

"На рівні муніципалітету ніяких дозволів ніхто не видавав. Заходи проводилися систематично, і що вони там проходять – ніяких повідомлень не було", – сказав він.

У Новосибірську в розпал вечірки завалився дах кафе ntv.ru

Для розслідування справи в Новосибірськ були спрямовані столичні криміналісти.

Незабаром поліцейські затримали чоловіка, який організував розважальний захід у "нелегальному" кафе. Його підозрюють у наданні небезпечних послуг.

У Новосибірську в розпал вечірки завалився дах кафе ntv.ru

У Новосибірську в розпал вечірки завалився дах кафе ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 січня в Санкт-Петербурзі (Росія) в процесі демонтажу спортивно-концертного комплексу "Петербурзький" впали дах і частина будівлі.

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