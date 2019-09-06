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8 вересня • оновлено в 11:22
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У Росії нудисти влаштувалися біля школи та монастиря: з'явилося кумедне відео "помсти"

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У Нижньому Новгороді (Росія) біля спортивної школи та монастиря влаштували нудистський пляж.

Так, за кілометр від пляжу розташована школа олімпійського резерву з веслування. На каналі часто займаються юні спортсмени, проте відпочивальників це не бентежить, пише ktv-ray.ru.

Більше того, нудисти самі скаржаться на поведінку дітей. "Вони лаються матом через рупор. Це ж неможливо слухати. Нехай не дивляться, відвертаються. Що можна побачити на відстані за двісті метрів", – цитують журналісти одного з відпочивальників.

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У Росії нудисти влаштувалися біля школи та монастиря: з'явилося кумедне відео "помсти"

Скрін відео

Навпроти пляжу також розташовані Свято-Вознесенський Печерський чоловічий монастир і людна набережна.

"Місцеві тероризують голяків дронами", – зазначив Telegram-канал Mash, опублікувавши відео, як деякі нудисти відганяють камери підручними засобами.

У Росії нудисти влаштувалися біля школи та монастиря: з'явилося кумедне відео "помсти"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві на вулиці Бориспільська (Дарницький район) помітили напівголу жінку, що розгулювала вулицями. Вона пританцьовувала і крутилася на одному місці.

Жінкою зацікавилася поліція, однак затримувати її не стали. Замість цього поліцейські викликали швидку допомогу.

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Місце
Росія Нижній Новгород
Теги
видео Новини Росії Голі відпочінок скандали
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