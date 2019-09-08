Головна Новини
9 вересня • оновлено в 11:19
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У Росії на виборчій дільниці помер кандидат в депутати

6.5т Читати матеріал російською

У Волгограді помер кандидат в депутати обласної думи від КПРФ, полковник запасу Вадим Чистяков.

Як передає bloknot-volgograd, він був одночасно начальником передвиборного штабу Михайла Таранцова.

Чистяков помер прямо на території виборчої дільниці в Червоножовтневому районі. 49-річному чоловікові стало погано з серцем, врятувати його не встигли.

Новини
"Хр*н знає, що у мене з головою": Полякова натякнула на вибори мера Києва

Полковник Чистяков закінчив Казанське танкове училище, потім загальновійськовому академію Збройних сил РФ.

Вадим Чистяков

Вадим Чистяков

соц мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 8 вересня, в Росії стартував єдиний день голосування. Вибори різного рівня проходять у всіх 85 регіонах країни, в тому числі і в Москві.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Вибори в Росії
Місце
Росія Волгоград
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
17
Смішно
3
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Махов Макс
Махов Макс
На лбу этого к*цапа написано-уксуссиняк! Бгггггаааа
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Дохнут, падлюки!
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0

Блоги / думки

ads pixel