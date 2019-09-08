У Росії на виборчій дільниці помер кандидат в депутати

У Волгограді помер кандидат в депутати обласної думи від КПРФ, полковник запасу Вадим Чистяков.

Як передає bloknot-volgograd, він був одночасно начальником передвиборного штабу Михайла Таранцова.

Чистяков помер прямо на території виборчої дільниці в Червоножовтневому районі. 49-річному чоловікові стало погано з серцем, врятувати його не встигли.

Полковник Чистяков закінчив Казанське танкове училище, потім загальновійськовому академію Збройних сил РФ.

Вадим Чистяков соц мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 8 вересня, в Росії стартував єдиний день голосування. Вибори різного рівня проходять у всіх 85 регіонах країни, в тому числі і в Москві.

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