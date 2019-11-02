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2 листопада • оновлено в 08:43
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У Росії на танкері прогримів потужний вибух: є жертви. Перші фото і відео

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У затоці Находка Приморського краю РФ вранці в суботу, 2 листопада, трапився хлопок на танкері "Залив Америка", що слідував під російським прапором. На його борту вибухнув газ.

У результаті загинуло двоє моряків, ще один зник безвісти. Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на морський рятувально-координаційний центр Владивостока. (Щоб подивитися фото і відео, доскролльте новина до кінця).

Зазначається, що судно перебувало у рейді біля мису Астаф'єва. На його борту було 12 членів екіпажу. На місці події продовжують працювати рятувальники. Крім цього, для надання допомоги відправлені два портові буксири.

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Вибух на танкері "Залив Америка" в Росії

Вибух на танкері "Залив Америка" в Росії

Скріншот із відео

Пізніше у рятувально-координаційному центрі Владивостока повідомили, що хлопок трапився на вантажній палубі в районі п'ятого танка. Тіла двох загиблих моряків підняті з води, пошуки третього тривають.

У результаті НП загинуло троє моряків

У результаті НП загинуло троє моряків

Скріншот із відео

Обставини події з'ясовуються. Водночас Далекосхідне слідче управління на транспорті порушило кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ — порушення правил безпеки експлуатації та руху морського транспорту, що призвело до смерті двох і більше осіб.

Тіла двох загиблих моряків підняті з води, пошуки третього тривають

Тіла двох загиблих моряків підняті з води, пошуки третього тривають

Скріншот із відео

Зі свого боку місцева прокуратура повідомила, що вибух газу на танкері не становить небезпеки екології у бухті Находки. Розливу нафтопродуктів вдалося не допустити, загрози затоплення судна немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в порту Ульсан (Південна Корея) 28 вересня трапилися вибух і пожежа на вантажному судні Stolt Groenland під прапором Кайманських островів, на якому перевозили нафтопродукти. Кількість постраждалих зросла до 18. У момент НП на борту корабля перебувало 25 членів екіпажу, серед яких громадяни Росії і Філіппін, вони були евакуйовані.

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Росія
Теги
вибух Новини Росії
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Это корыто построено в Дании. А залив Америка (акватория) переименован в залив Находка. Судно назвали в честь корабля, открывшего этот залив.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Интересное название у расеянского корыта.
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Джонсон Саймон Ф., Вот прикинь ты сейчас обозвал "корытом" судно своих хозяев. Судно то по ходу арендовано.
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