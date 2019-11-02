У Росії на танкері прогримів потужний вибух: є жертви. Перші фото і відео

У затоці Находка Приморського краю РФ вранці в суботу, 2 листопада, трапився хлопок на танкері "Залив Америка", що слідував під російським прапором. На його борту вибухнув газ.

У результаті загинуло двоє моряків, ще один зник безвісти. Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на морський рятувально-координаційний центр Владивостока. (Щоб подивитися фото і відео, доскролльте новина до кінця).

Зазначається, що судно перебувало у рейді біля мису Астаф'єва. На його борту було 12 членів екіпажу. На місці події продовжують працювати рятувальники. Крім цього, для надання допомоги відправлені два портові буксири.

Вибух на танкері "Залив Америка" в Росії Скріншот із відео

Пізніше у рятувально-координаційному центрі Владивостока повідомили, що хлопок трапився на вантажній палубі в районі п'ятого танка. Тіла двох загиблих моряків підняті з води, пошуки третього тривають.

У результаті НП загинуло троє моряків Скріншот із відео

Обставини події з'ясовуються. Водночас Далекосхідне слідче управління на транспорті порушило кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ — порушення правил безпеки експлуатації та руху морського транспорту, що призвело до смерті двох і більше осіб.

Тіла двох загиблих моряків підняті з води, пошуки третього тривають Скріншот із відео

Зі свого боку місцева прокуратура повідомила, що вибух газу на танкері не становить небезпеки екології у бухті Находки. Розливу нафтопродуктів вдалося не допустити, загрози затоплення судна немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в порту Ульсан (Південна Корея) 28 вересня трапилися вибух і пожежа на вантажному судні Stolt Groenland під прапором Кайманських островів, на якому перевозили нафтопродукти. Кількість постраждалих зросла до 18. У момент НП на борту корабля перебувало 25 членів екіпажу, серед яких громадяни Росії і Філіппін, вони були евакуйовані.

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