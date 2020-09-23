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У Росії на навчаннях випадково збили літак: стали відомі деталі НП

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Новини Росії
2,0 т.

  • Су-35 обстріляв екіпаж Су-30, який в підсумку впав

  • Під час маневрів замість фотовистрілу було задіяне основне озброєння

  • В якості версії інциденту висунули два припущення

У Росії Су-35 випадково збив Су-30. Джерело: Известия

Причиною катастрофи військового літака Су-30 у Тверській області 22 вересня стала помилкова атака екіпажем Су-35.

Як повідомили на російському Telegram-каналі "112", НП трапилася під час відпрацювання ведення повітряного бою. Винищувачі якраз проводили плановий навчально-тренувальний політ. Коли Су-35 вийшов на ціль, то замість фотовистрілу вдарив з головного калібру.

Після інциденту російські військові зайнялися з'ясуванням, чому гармата Су-35 виявилася увімкненою і як трапився постріл.

Серед версій причин катастрофи не відкидаються мимовільний постріл або помилка наземних технічних служб, які з невідомих причин не відключили зброю.

Катастрофа Су-30 під Твер'ю

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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