У Росії на навчаннях випадково збили літак: стали відомі деталі НП

Причиною катастрофи військового літака Су-30 у Тверській області 22 вересня стала помилкова атака екіпажем Су-35.

Як повідомили на російському Telegram-каналі "112", НП трапилася під час відпрацювання ведення повітряного бою. Винищувачі якраз проводили плановий навчально-тренувальний політ. Коли Су-35 вийшов на ціль, то замість фотовистрілу вдарив з головного калібру.

Після інциденту російські військові зайнялися з'ясуванням, чому гармата Су-35 виявилася увімкненою і як трапився постріл.

Серед версій причин катастрофи не відкидаються мимовільний постріл або помилка наземних технічних служб, які з невідомих причин не відключили зброю.

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