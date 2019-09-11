Головна Новини
11 вересня • оновлено в 13:25
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У Росії місто засипало снігом. Фото й відео

2.9т Читати матеріал російською

У російському місті Норильськ пройшла снігова буря, через що в школах скасували заняття і ввели обмеження на транспортне сполучення.

Про це повідомляє пресслужба міськадміністрації. Міська влада зазначила, що протягом трьох днів у Норильську почнеться опалювальний сезон.

Водночас у місті заборонили рух авто категорії "В" на автодорозі Норильськ – Аликель. За інформацією місцевого управління ДСНС, у місті спостерігається сніг із дощем, видимість 1-2 кілометри за температури майже нуль градусів. Така погода протримається до п'ятниці, 13 вересня.

Новини
Морози і дощ зі снігом: синоптики пообіцяли сувору осінь в Україні

У мережі публікували фото і відео із засніженого Норильська.

Норильськ засипало снігом

Норильськ засипало снігом

Соцмережі

Норильськ засипало снігом

Норильськ засипало снігом

Соцмережі

Норильськ засипало снігом

Норильськ засипало снігом

Соцмережі

Норильськ засипало снігом

Норильськ засипало снігом

Соцмережі

Норильськ засипало снігом

Норильськ засипало снігом

Соцмережі

Норильськ засипало снігом

Норильськ засипало снігом

Соцмережі

Норильськ засипало снігом

Норильськ засипало снігом

Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Карпатах вперше за останні 10 років в літній період випав сніг.

Також на південному сході Австралії вперше за майже 40 років випав сніг, через що місцеві мешканці спостерігали незвичне видовище – стрибаючих по білому покрову кенгуру.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Теги
Новини Росії снігопад погода
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
0
5
Смішно
13
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Вот они реальные роисские ебеня, Залупински, Задрищински и всякая подзалупная перхоть. Кто любит русский мир, вперед? В Украине + 28 на Роисси 0 градусов. Вперед Донбассяне, их поддерживающие балбесы, едьте получайте цингу и вечный авитоминоз, вам же Украниа не страна, зато вот она краса!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
2 з 4 відповідей | показати всі
Виня Ксения
Виня Ксения
Кристина Стефанова, так это же ты, ватка головного мозга, злишься и вступаешь в перепалку, защищая рассейские ебеня. Если ты обычно стреляешься от злости, то странно, что ты еще жива. Хотя, если ты стреляешь в свою ватную бошку, то тебе действительно ничего не грозит.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Кризский Игорь, Убейся, но перед этим посмотри где этот город находится. 28 у него на окраине...Там зима с сентября уже начинается.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel