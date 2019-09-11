У Росії місто засипало снігом. Фото й відео

У російському місті Норильськ пройшла снігова буря, через що в школах скасували заняття і ввели обмеження на транспортне сполучення.

Про це повідомляє пресслужба міськадміністрації. Міська влада зазначила, що протягом трьох днів у Норильську почнеться опалювальний сезон.

Водночас у місті заборонили рух авто категорії "В" на автодорозі Норильськ – Аликель. За інформацією місцевого управління ДСНС, у місті спостерігається сніг із дощем, видимість 1-2 кілометри за температури майже нуль градусів. Така погода протримається до п'ятниці, 13 вересня.

У мережі публікували фото і відео із засніженого Норильська.

Норильськ засипало снігом Соцмережі

Норильськ засипало снігом Соцмережі

Норильськ засипало снігом Соцмережі

Норильськ засипало снігом Соцмережі

Норильськ засипало снігом Соцмережі

Норильськ засипало снігом Соцмережі

Норильськ засипало снігом Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Карпатах вперше за останні 10 років в літній період випав сніг.

Також на південному сході Австралії вперше за майже 40 років випав сніг, через що місцеві мешканці спостерігали незвичне видовище – стрибаючих по білому покрову кенгуру.

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