У Росії міст привалив солдатів на навчаннях: багато поранених

У селищі Тельмана Єврейської автономної області (Росія) конструкції понтонно-естакадного моста впали на солдатів-строковиків, які зводили його. В результаті серйозних травм зазнали 18 осіб.

Про це повідомило ТАСС з посиланням на екстрені служби. Джерело розповіло, що НП сталася під час навчань залізничних військ. Воно також уточнило, що всі постраждалі направлені в 301 військовий госпіталь Хабаровська.

Зараз причини того, що трапилося, уточнюються. За однією з версій, могла бути порушена техніка безпеки. На Telegram-каналі 112 з'явилася інформація про те, що солдати зводили понтонно-естакадний міст через Амур, коли відбувся зсув опор і прольотів. З 18 постраждалих 10 отримали важкі каліцтва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня на військовому полігоні в Новосибірській області (Росія) пролунав вибух, в результаті якого поранення отримали четверо осіб. Через грубе порушення техніки безпеки здетонував артилерійський заряд.