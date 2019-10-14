У Росії мер столиці Хакасії розбився в ДТП: перші подробиці

У понеділок, 14 жовтня, в Красноярському краї в Росії загинув у ДТП мер столиці Хакасії Абакана Микола Булакін.

Про це повідомили в пресслужбі уряду Хакасії (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За попередніми даними, ДТП трапилася в Красноярському краї, неподалік від Мінусинська. Булакін з'їжджав із кільця на своєму автомобілі Ford Explorer, не впорався з керуванням і машина врізалася в дерево. Чиновник загинув на місці.

Микола Булакін загинув у ДТП shansonline.ru

Як уточнює з посиланням на ДІБДР "Комсомольская правда", водій допустив з'їзд у лівий кювет на ходу автомобіля. Причина аварії невідома.

Миколі Булакіну було 66 років. Він керував Абаканом із травня 1995 року.

Останнє фото Булакіна, зроблене за три години до ДТП Комсомольськая правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії трапилася страшна ДТП з бензовозом, в якій живцем згоріли чиновники, що займали керівні посади в районній адміністрації Вологодської області.

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