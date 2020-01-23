У Росії мати задушила двох дітей: подробиці моторошної трагедії

У Пермському краї Росії в місті Кудимкар 32-річна багатодітна матір задушила двох своїх маленьких дітей, нібито "рятуючи їх від бісів".

Про це пише місцева "Газета Парма". Одному з них ще не було року, другому ж виповнилося чотири.

Відзначається, що поки інші діти спали, жінка намагалася накласти на себе руки – перерізала вени і випила оцет, у результаті чого потрапила в реанімацію. За словами родичів, шансів вижити у неї мало.

У Росії мати задушила двох дітей

Родичі пояснили вчинок післяпологовою депресією. За їх словами, сама сім'я – повна і благополучна, будинок доглянутий, у ньому завжди лад. Жінка – віруюча. "Медикам вона встигла сказати, що рятувала дітей від бісів", – розповіла тітка підозрюваної.

За фактом події було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство двох осіб, малолітньої дитини). Як повідомила пресслужба прокуратури Пермського краю, в Кудимкар виїхала комісія під керівництвом заступника прокурора Пермського краю Андрія Назарова.

"Ще двоє дітей жінки 2011 і 2017 років народження зараз разом із батьком, який негайно приїхав додому з роботи, дізнавшись про подію. Найближчим часом буде вирішуватися питання про обрання щодо підозрюваної запобіжного заходу, пред'явлення їй обвинувачення", – додали в Слідчому комітеті Пермського краю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Башкирії (Росія) мати однорічної дитини заявила про її зникнення, а пізніше зізналася, що сама задушила малюка.

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