У Росії літак розвернули прямо в повітрі: що трапилося

У Росії через повідомлення про мінування екстрено повертається літак "Аерофлоту" Airbus A330, який прямував рейсом SU1713 із Хабаровська до Москви.

На борту авіалайнера перебуває 261 пасажир, повідомили в пресслужбі хабаровського аеропорту.

"На пульт Росгвардіі надійшла інформація про закладений вибуховий пристрій на рейсі Хабаровськ – Москва. Він повертається назад", – йдеться в повідомленні.

Airbus A330

За інформацією ТАСС, авіалайнер вже повернувся в аеропорт вильоту.

"Літак здійснив посадку в штатному режимі. Зараз оперативні служби приступають до огляду лайнера", – повідомило джерело в екстрених службах. Водночас, за їхніми даними, на борту судна є 262 пасажири й 10 членів екіпажу.

Карта польоту Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Гродно (Білорусь) здійснив екстрену посадку літак "Белавіа", який прямував із Мінська в Мюнхен.

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