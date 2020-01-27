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27 січня • оновлено в 10:41
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У Росії літак розвернули прямо в повітрі: що трапилося

2.7т
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У Росії через повідомлення про мінування екстрено повертається літак "Аерофлоту" Airbus A330, який прямував рейсом SU1713 із Хабаровська до Москви.

На борту авіалайнера перебуває 261 пасажир, повідомили в пресслужбі хабаровського аеропорту.

"На пульт Росгвардіі надійшла інформація про закладений вибуховий пристрій на рейсі Хабаровськ – Москва. Він повертається назад", – йдеться в повідомленні.

Airbus A330

Airbus A330

За інформацією ТАСС, авіалайнер вже повернувся в аеропорт вильоту.

"Літак здійснив посадку в штатному режимі. Зараз оперативні служби приступають до огляду лайнера", – повідомило джерело в екстрених службах. Водночас, за їхніми даними, на борту судна є 262 пасажири й 10 членів екіпажу.

Карта польоту

Карта польоту

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Гродно (Білорусь) здійснив екстрену посадку літак "Белавіа", який прямував із Мінська в Мюнхен.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Росія
Теги
літак Новини Росії
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Червоний Данило
Червоний Данило
свинорусов развернули назад в свинарник :)
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Червоний Данило, Ты развернутый дупой к западу, уже 25 лет стоишь, убогое.
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