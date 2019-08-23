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У Росії лікарі покинули помирати породіллю

2.3т Читати матеріал російською

У Ставропольському краї в селі Курсавка (Росія) під час операції кесаревого розтину померла 24-річна породілля.

Як передає "Медпульс", два лікарі, які оперували жінку, втекли після того, як стан породіллі погіршився. При цьому її дитина вижила.

З'ясувалося, що киснева маска була пошкоджена, а пацієнтці ввели подвійну дозу промедолу – найсильнішого знеболюючого, яке застосовується для епідурального введення.

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72-річна лікарка сказала, що у неї підскочив тиск і вона вийшла з операційної. Друга медпрацівниця, яка перебувала поруч із породіллею, повідомила, що їй потрібно терміново їхати додому, і теж вийшла з операційної.

До вмираючої пацієнтки прибула санавіація, але її не вдалося врятувати. Жінка втратила більше 1,5 літрів крові.

Ілюстрація

Ілюстрація

medpulse.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Франції завели справу стосовно хірурга Жоеля Ле Скуарнека, який підозрюється в згвалтуванні близько 200 дітей.

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Росія
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
"А чем его наказать, кроме как умереть у него на столе?.. Сколько нас должно у него умереть, чтоб он перестал поступать в медицинский институт?" Жванецкий
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Махов Макс
Махов Макс
Мляяя! Уйти во время операции! Куда катиться Кац*пстан? За такое, нужно награждать медалью, За еь*нутость, первой степени, от Вовки Х*йлопутина. Бгггггаааа
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