У Росії лікарі покинули помирати породіллю

У Ставропольському краї в селі Курсавка (Росія) під час операції кесаревого розтину померла 24-річна породілля.

Як передає "Медпульс", два лікарі, які оперували жінку, втекли після того, як стан породіллі погіршився. При цьому її дитина вижила.

З'ясувалося, що киснева маска була пошкоджена, а пацієнтці ввели подвійну дозу промедолу – найсильнішого знеболюючого, яке застосовується для епідурального введення.

72-річна лікарка сказала, що у неї підскочив тиск і вона вийшла з операційної. Друга медпрацівниця, яка перебувала поруч із породіллею, повідомила, що їй потрібно терміново їхати додому, і теж вийшла з операційної.

До вмираючої пацієнтки прибула санавіація, але її не вдалося врятувати. Жінка втратила більше 1,5 літрів крові.

Ілюстрація medpulse.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Франції завели справу стосовно хірурга Жоеля Ле Скуарнека, який підозрюється в згвалтуванні близько 200 дітей.

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