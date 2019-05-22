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У Росії готувався масштабний теракт: подробиці операції ФСБ

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У російському місті Кольчугіно Володимирської області нейтралізовані двоє бандитів, які планували здійснити теракт.

Виявлено готовий до застосування саморобний вибуховий пристрій, зброю і боєприпаси, втрат і постраждалих серед мирних громадян немає, повідомляє Національний антитерористичний комітет РФ.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів органами ФСБ Росії була отримана інформація про перебування в одному з приватних будинків озброєних осіб, які планували здійснити терористичний акт.

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Будинок терористів

Будинок терористів

НАК РФ

У Росії готувався масштабний теракт: подробиці операції ФСБ

НАК РФ

У Росії готувався масштабний теракт: подробиці операції ФСБ

НАК РФ

У Росії готувався масштабний теракт: подробиці операції ФСБ

НАК РФ

"З метою недопущення його здійснення і забезпечення безпеки громадян начальником обласного Управління ФСБ Росії було ухвалене рішення про проведення контртерористичної операції і введення на території міста Кольчугіно з 00:35 22 травня 2019 року відповідного правового режиму", — йдеться в повідомленні НАК РФ.

Силами спецназу будинок, у якому ховалися бандити, був заблокований, жителі довколишніх будинків евакуйовані. На пропозицію скласти зброю і здатися владі злочинці відкрили стрілянину по співробітниках правоохоронних органів і під час бойового зіткнення вогнем були нейтралізовані.

Особистості бандитів попередньо встановлені. За даними Оперативного штабу НАК, вони були прихильниками однієї з терористичних організацій, підтримували зв'язок із емісарами за кордоном, за завданням яких готували теракт у місці масового перебування людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку травня СБУ попередила масштабний теракт Росії на арсеналі ЗСУ.

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Росія
Теги
терактНовини РосіїФСБ
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Predin Paul
Predin Paul
не факт.что убитые были бандитами.скорее это люди из Сопротивления .тем более известно .что фсб-террористическая организация в законе
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Валевич Борис
Валевич Борис
дом деревянный, туалет на улице и два грязных колхозника, Вовка мондавошка опять народ пугает террористами - чтобы опять нищие голодранцы вокруг него водили хороводы
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Валевич Борис, Раздался голос сраного олигарха с краины,у тебя туалет дома,срещь в ведро,потом помидоры поливаешь,куевлян ими кормишь потом,каждый тупорылый селюк с немытой жопой пытается умничать,меси кизяк уебище,делай то для чего рожден,ну не твое это ,рассуждать о политике.
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Валевич Борис, ты давно по внаукраине ездил, житель пятиэтажки? Срать в дырку вас ещё приучить надо.
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Срусских Нагиб
Срусских Нагиб
Смешно. В кремлятнике сидит самый главный террорист 21 века и свинорусы его не замечают
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Срусских Нагиб, самый главный террорист 21 века, это Порошенко. Согласись, никто так не сокращал поголовье своего стада как он.
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