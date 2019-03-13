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У Росії горе-матір викинула дитину з вікна. Фото

1.2тЧитати матеріал російською

У Росії стався трагічний випадок, мати викинула дворічну дочку з вікна дев'ятого поверху.

Подія трапилася в Уфі. Крім того, горе-мати сама вистрибнула з вікна, повідомляє прес-служба Управління цивільного захисту міста.

"За попередньою інформацією, 21-річна мати дівчинки 2017 року народження викинула дитину з вікна", — повідомили у відомстві.

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Після приїзду на місце НП рятувальники виявили дитину і жінку, які лежали на землі. Обох постраждалих доправили в лікарню, причина і обставини інциденту встановлюються.

Слідком РФ по Башкирії повідомив, що почалася перевірка за фактом падіння з дев'ятого поверху житлового будинку дворічної дитини та жінки.

Трагедія в Уфі

Трагедія в Уфі

ufa112.ru

Трагедія в Уфі

Трагедія в Уфі

ufa112.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії молода мати заморила насмерть 3-річну дочку.

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