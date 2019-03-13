У Росії горе-матір викинула дитину з вікна. Фото

У Росії стався трагічний випадок, мати викинула дворічну дочку з вікна дев'ятого поверху.
Подія трапилася в Уфі. Крім того, горе-мати сама вистрибнула з вікна, повідомляє прес-служба Управління цивільного захисту міста.
"За попередньою інформацією, 21-річна мати дівчинки 2017 року народження викинула дитину з вікна", — повідомили у відомстві.
Після приїзду на місце НП рятувальники виявили дитину і жінку, які лежали на землі. Обох постраждалих доправили в лікарню, причина і обставини інциденту встановлюються.
Слідком РФ по Башкирії повідомив, що почалася перевірка за фактом падіння з дев'ятого поверху житлового будинку дворічної дитини та жінки.
Трагедія в Уфі
ufa112.ru
Трагедія в Уфі
ufa112.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії молода мати заморила насмерть 3-річну дочку.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.