У соцмережі показали, як жителі російського Воронежа риються у сміттєвих баках, і це на фоні того, як правляча верхівка країни вихваляється тим, що допомагає "у скрутні часи" іншим державам, відправляючи свої гумконвої.

Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook опублікував офіцер ЗСУ Сергій Нещадим (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Це Воронеж. Середній клас риється у сміттєвому контейнері з простроченими продуктами, які викинули з найближчого Магніту, обговорюючи, хто що забере", – підписав він ролик.

Водночас Нещадим нагадав, як російський уряд часто відправляє гуманітарні конвої з допомогою для постраждалих від коронавірусу або чогось іншого країн, а про своїх жителів не дбає.

"О**еренно, звичайно, в цей важкий час допомагати Італії, США та Сербії! А ви нічого, ви потерпіть. Ви звичні", – зіронізував він.

Коментарі підписників Facebook/Сергій Нещадим

Як повідомляв OBOZREVATEL, майже 80% гуманітарної допомоги, яку Росія направила Італії для боротьби з поширенням коронавірусу, виявилися "абсолютно непотрібними або малокорисними" речами.

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