Головна Новини
8 квітня • оновлено в 06:35
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У Росії голодні люди атакували смітники: показове відео

8.2т
Читати матеріал російською

У соцмережі показали, як жителі російського Воронежа риються у сміттєвих баках, і це на фоні того, як правляча верхівка країни вихваляється тим, що допомагає "у скрутні часи" іншим державам, відправляючи свої гумконвої.

Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook опублікував офіцер ЗСУ Сергій Нещадим (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Це Воронеж. Середній клас риється у сміттєвому контейнері з простроченими продуктами, які викинули з найближчого Магніту, обговорюючи, хто що забере", – підписав він ролик.

"США допоможемо, а ви потерпіть!" У Росії голодні люди атакували смітники

Водночас Нещадим нагадав, як російський уряд часто відправляє гуманітарні конвої з допомогою для постраждалих від коронавірусу або чогось іншого країн, а про своїх жителів не дбає.

"О**еренно, звичайно, в цей важкий час допомагати Італії, США та Сербії! А ви нічого, ви потерпіть. Ви звичні", – зіронізував він.

"США допоможемо, а ви потерпіть!" У Росії голодні люди атакували смітники
Коментарі підписників

Коментарі підписників

Facebook/Сергій Нещадим

Як повідомляв OBOZREVATEL, майже 80% гуманітарної допомоги, яку Росія направила Італії для боротьби з поширенням коронавірусу, виявилися "абсолютно непотрібними або малокорисними" речами.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Ліснічук
Місце
Росія
Теги
видео Новини Росії соцмережі
Поділитися у Facebook
18
Коментарі
105
130
Смішно
14
Цікаво
5
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Чубатые, а что охфицер весеу делал в Воронеже? Толчки драил или героически бился с бомжами за просрочку? )))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Волгоград Ец
Волгоград Ец
Как-то выносил мусор ночью,обратил внимание,что слишком большая куча,да и бомжи азартно работали.КОГДА на следующий день пошел в магазин,то увидел,что человек 20,в основном женщины не бомжи,перебирают эту кучу.Оказалось,что какая-то обувная фирма(может подпольная) выгрузила целую машину с новыми женскими туфлями,правда больше на одну ногу,и сопутствующими материалами,для стелек и поролон тонкий.Что подвигло фирму выкинуть в мусор эту продукцию богу известно.Скорее всего либо проверка,либо расследование.Сам не выдержал ,взял два куска поролона для рыбалки,использую иногда вместо бойлов,рыбаки поймут.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Данилов Андрей
Данилов Андрей
Всегда были такие, ходят побираются, а после смерти под матрасами у них находят залежи денег. Некоторые старики с возрастом становятся патологически жадны. Затем никто не отменял склонность людей к халяве. Не поверю, чтобы на Украине не опустошали мусорники у магазинов.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Сиромашенко Алекс, Facebook опубликовал офицер ВСУ Сергей Нещадим
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Данилов Андрей, так это и есть фотки из Украины. В Воронеже совсем другие контейнера под современные машины.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
Новини Росії

Коронавірус. Найважливіше

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги