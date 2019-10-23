У Росії два автомобілі влетіли у натовп перехожих на "зебрі". Відео 18+

У середу, 23 жовтня, у Санкт-Петербурзі два автомобілі на швидкості влетіли в натовп людей на пішохідному переході.

ДТП трапилася на перетині Лермонтовського проспекту й набережної Обвідного каналу, передає 78.ru. Повідомляється, що на дорозі зіткнулися Volkswagen і Renault, після чого одна автівка перекинулася і знесла пішоходів на "зебрі".

Попередньо встановлено, що внаслідок аварії постраждали сім осіб, включно з одним автомобілістом. Відомо, що з Volkswagen рятувальникам довелося "вирізати" жінку. Перехожі госпіталізовані, їхні пошкодження оцінюються як середнього ступеня тяжкості. Один із водіїв – у важкому стані.

На місце трагедії прибули рятувальники МНС Росії, пожежні й медики. Поліція почала перевірку, щоб встановити всі обставини події.

ДТП у Петербурзі РосЗМІ

ДТП у Петербурзі РосЗМІ

ДТП у Петербурзі РосЗМІ

ДТП у Петербурзі РосЗМІ

ДТП у Петербурзі РосЗМІ

ДТП у Петербурзі РосЗМІ

ДТП у Петербурзі РосЗМІ

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