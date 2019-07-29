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У Росії другокласники з пістолетами намагалися пограбувати магазин. Епічне відео

1.2т Читати матеріал російською

У Єкатеринбурзі (Росія) двоє хлопчиків семи і восьми років намагалися пограбувати магазин з іграшками за допомогою пневматичного пістолета.

Відповідне відео поширили в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, продавчиня запідозрила дітей у крадіжці, після чого один із хлопчиків, щоб уникнути покарання, направив на неї іграшкову зброю. В цей час другий втік із місця "злочину".

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У Росії другокласники намагалися пограбувати магазин

У Росії другокласники намагалися пограбувати магазин

Скріншот із відео

Хлопчика з пістолетом продавщиці все ж вдалося зловити і затримати до приїзду поліції. Відзначається, що правоохоронці провели профілактичну бесіду як з дітьми, так і з їхніми батьками. Дитину, яка обстріляла продавця, ймовірно, поставлять на профілактичний облік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували смішне відео, на якому росіянин лякає свого маленького сина, який не хоче лягати спати, приходом президента РФ Володимира Путіна.

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Місце
Росія Єкатеринбург
Теги
Росія Новини Росії
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