У Росії дівчина одружилася сама з собою. Незвичайне відео

У Росії дівчина одружилася сама з собою.

У Саратовській області (Російська Федерація) дівчина одружилася сама з собою.

Про це повідомили на сторінці Mash в Telegram. Дівчину звуть Яна, їй 30 років, раніше заміжньою не була, жила п'ять років з хлопцем, але пара розлучилася (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як відзначили журналісти, нареченій дуже набридло запитання "а коли вже нарешті" і натяки про годинник, який "тікає". Тому вона влаштувала церемонію для друзів, рідних і себе.

Так, дівчина одна пройшла під "дощем" з трояндових пелюсток, сама собі одягнула кільце. Бюджет такого весілля склав менше 1000 рублів (менше 380 грн).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, дев'ятнадцятирічна харків'янка Катерина Крючкова, яка виставила свою цноту на аукціоні, продала її 58-річному жителю Німеччині за 1,3 млн євро.