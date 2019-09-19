Головна Новини
19 вересня • оновлено в 23:17
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У Росії дитина 5 днів провела з мертвою матір'ю і мало не загинула: моторошні подробиці

1.5т Читати матеріал російською

У місті Янаул (Башкирія, Росія) шестирічна дитина провела 6 днів у замкненій квартирі з мертвою матір'ю.

Про це повідомляє "АиФ-Уфа". Моторошну картину виявила подруга 44-річної загиблої Альбіни Лукманової.

Відзначається, що хлопчик і сам був на межі смерті від виснаження.

Новини
"Як у фільмі жахів!" У Росії дитина померла на руках матері в психлікарні

У Росії дитина 5 днів провела з мертвою матір'ю

У Росії дитина 5 днів провела з мертвою матір'ю

Лукманова жила сама з шестирічним сином. Про смерть жінки стало відомо не одразу. На сполох забили вихователі місцевого дитячого садка №7, в який ходила дитина. Хлопчик не з'являвся там кілька днів, а його мати не приходила на батьківські збори.

Спроби знайти сім'ю вдома успіхом не увінчалися – на дзвінок у двері ніхто не відповідав.

Незабаром співробітники дитсадка зв'язалися з подругою загиблої Альоною, у якої були ключі від її квартири. Прийшовши, жінка виявила, що Лукманова мертва, а малюк виснажений. Його одразу ж доставили в реанімацію.

У Росії дитина 5 днів провела з мертвою матір'ю

У Росії дитина 5 днів провела з мертвою матір'ю

Вести

При цьому, коли і як саме померла жінка, поки невідомо. Офіційну версію озвучить слідство тільки після завершення судмедекспертизи.

Знайомі розповіли, що у загиблої не складалося життя – батько хлопчика відмовився від нього, жінці довелося переїхати з великого міста в Янаул і постійно міняти роботу.

Також серед версій смерті жінки – проблеми зі здоров'ям. Припускають, що вона могла померти від інфаркту або інсульту.

Як стало відомо, після виписки хлопчик, найімовірніше, переїде до Москви до своєї тітки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Білорусі дворічна дівчинка випадково задушила матір, яка намагалася дістати її з салону автомобіля через вікно.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Теги
дитина Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel