У Росії дитина 5 днів провела з мертвою матір'ю і мало не загинула: моторошні подробиці

У місті Янаул (Башкирія, Росія) шестирічна дитина провела 6 днів у замкненій квартирі з мертвою матір'ю.

Про це повідомляє "АиФ-Уфа". Моторошну картину виявила подруга 44-річної загиблої Альбіни Лукманової.

Відзначається, що хлопчик і сам був на межі смерті від виснаження.

У Росії дитина 5 днів провела з мертвою матір'ю

Лукманова жила сама з шестирічним сином. Про смерть жінки стало відомо не одразу. На сполох забили вихователі місцевого дитячого садка №7, в який ходила дитина. Хлопчик не з'являвся там кілька днів, а його мати не приходила на батьківські збори.

Спроби знайти сім'ю вдома успіхом не увінчалися – на дзвінок у двері ніхто не відповідав.

Незабаром співробітники дитсадка зв'язалися з подругою загиблої Альоною, у якої були ключі від її квартири. Прийшовши, жінка виявила, що Лукманова мертва, а малюк виснажений. Його одразу ж доставили в реанімацію.

У Росії дитина 5 днів провела з мертвою матір'ю Вести

При цьому, коли і як саме померла жінка, поки невідомо. Офіційну версію озвучить слідство тільки після завершення судмедекспертизи.

Знайомі розповіли, що у загиблої не складалося життя – батько хлопчика відмовився від нього, жінці довелося переїхати з великого міста в Янаул і постійно міняти роботу.

Також серед версій смерті жінки – проблеми зі здоров'ям. Припускають, що вона могла померти від інфаркту або інсульту.

Як стало відомо, після виписки хлопчик, найімовірніше, переїде до Москви до своєї тітки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Білорусі дворічна дівчинка випадково задушила матір, яка намагалася дістати її з салону автомобіля через вікно.

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