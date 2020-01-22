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22 січня • оновлено в 12:00
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У Росії діти забили до смерті поліцейського. Відео з місця НП

1.8т
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У Санкт-Петербурзі (Росія) натовп школярів на смерть забив пенсіонера МВС за зауваження.

Про це повідомляє Mash. Десятикласники курили в арці неподалік від вулиці Радянської, де розміщувався вхід до квартири пенсіонерів-поліцейських (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця екрану).

Чоловік намагався прогнати курців, що викликало спалах агресії. Його побили натовпом, через травми голови жертва померла.

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Незабаром підлітки були затримані, проте версія про побиття поки не підтвердилася. У слідчому комітеті не виключили, що загиблий міг впасти й ударитися головою самостійно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві 7 січня до смерті забили 43-річного чоловіка. Били жертву не тільки кулаками й ногами, а й палицею.

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Автор
Анатолій Запорожський
Місце
Росія Санкт-Петербург
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
В украинских СМИ заголовок обычно не соответствует содержанию?
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Лазарев Ярослав, Тогда что ты здесь забыл,сиди на своих,там все соответствует
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Ку Алексей
Ку Алексей
заголовок как обычно...
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