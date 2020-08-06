У Росії дітей лікували від COVID-19 'препаратом' із мертвих рептилій. Відео

У аптеці Москви виготовляли "ліки" від коронавірусу з мертвих рептилій.

У Москві накрили приватну гомеопатичну аптеку, яка займалися нелегальним виробництвом "ліків" із мертвих рептилій. Їх фармацевти радили застосовувати для лікуванні будь-яких захворювань у дітей, зокрема й від коронавірусу.

Також у цій аптеці на вул. Мосфільмовській, виявили препарати, які нібито виключають ризик заразитися COVID-19. Про це повідомляє місцеве новинне агентство з посиланням на Росздранадзор (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що фахівці відомства провели в аптеці контрольну закупівлю й огляд місця здійснення діяльності. Під час останнього вони й виявили "лікарські препарати, виготовлені з фармацевтичних субстанцій невстановленого походження, а також посудину з невідомою рідиною й мертвими рептиліями".

У Москві аптека займалася нелегальним виробництвом "ліків" із мертвих рептилій

"Співробітники аптеки пояснили, що застосування цих препаратів виключає зараження пацієнта коронавірусом, а рідина з посудини з рептиліями призначена для лікування дітей абсолютно від будь-яких захворювань", – йдеться в повідомленні.

У Росздравнадзорі запевнили, що препарати було арештовано, а невстановлену рідину й мертвих рептилій знищив співробітник аптеки з метою недопущення проведення територіальним органом експертизи. За вказаним фактом було зареєстровано адміністративне провадження, триває розслідування.

(Джерело відео: Telegram-канал Daily Storm)

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