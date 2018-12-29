У Росії директора Burger King викрав попутник BlaBlaCar і зажадав викуп

У Росії 23 грудня по дорозі з Москви в Тулу викрали директора закладу харчування Burger King Ірину Ахматову.

Як з'ясував "Московський комсомолець", жінка взяла попутника через сервіс BlaBlaCar, який виявився гвалтівником-рецидивістом.

"Ірина їхала в Тулу, де у їх дев'ятирічної дочки в понеділок було дитяче свято, дівчинка повинна була брати участь в шкільному спектаклі. Жінка не могла пропустити цю подію, також вона повідомила чоловіку, що забере попутників, знайдених через мобільний сервіс, в районі станції метро "Анніно". Сім'я живе на два міста", – йдеться в повідомленні.

За даними видання, машину росіянки знайшли у торгового центру в Ярославській області, а її чоловікові в результаті подзвонили з вимогою викупу в розмірі 100 тисяч рублів (близько 40 тис. гривень. - Ред). За даними правоохоронців, останній раз ввімкнений телефон Ахматової був зафіксований під Серпуховим у Московській області.

Машина Ірини Ахматової 76.ru

Уточнюється, що авто жінки знаходилося на стоянці без номерів, які опинилися в багажнику разом із м'якою іграшкою, яка раніше висіла на лобовому склі. Більш того, транспорт був ретельно вимитий.

Злочинці заявили, що жінка перебуває у них під дією наркотиків. У свою чергу правоохоронці запевнили чоловіка росіянки, що це на всі 100% шахраї, які, ймовірно, додзвонилися до нього "з місць не таких віддалених".

"Правоохоронці встановили особу ймовірного злочинця — ним виявився раніше судимий за зґвалтування 39-річний чоловік. Нібито йому раніше інкримінували подібний випадок, але тоді зниклу жінку не вдалося знайти, і він уникнув покарання. В додатку попутник поставив чужу фотографію, проте завдяки телефону поліція вийшла на його слід", – зазначили у виданні.

Ірина Ахматова ВКонтакте "НП Тула"

Пошуки в Московській області і в Ярославському районі нічого не дали. Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею "Вбивство".

Як повідомляв OBOZREVATEL, схожа історія зі зникненням водія BlaBlaCar сталася в Україні в 2016 році. Чоловік 4 квітня виїхав зі Львова до Києва з попутниками, яких знайшов на сервісі. Після цього він безслідно зник.

В результаті правоохоронці виявили машину в одному з гаражів Києво-Святошинського району. Як стало відомо, українця Тараса Познякова по-звірячому вбили.

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