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У Росії депутата запідозрили у вбивстві дружини: що відомо

1.8т Читати матеріал російською

У Челябінській області Росії затримали депутата Локомотивного міського округу, підозрюваного в убивстві власної дружини.

Як повідомила пресслужба Слідчого управління СК Росії у Челябінській області, в ніч із 20 на 21 серпня в квартирі одного з будинків селища Локомотивне між чоловіком і його коханою виникла побутова сварка.

Підозрюваний випустив у неї два постріли з мисливської рушниці, що стало причиною смерті жінки.

Депутат і його вбита дружина

Депутат і його вбита дружина

Hue

Було порушено кримінальну справу щодо депутата, якого підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 105 КК РФ (вбивство). Чоловіка затримали в порядку ст. 91 КПК РФ.

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Як написало видання Ura.ru, підозрюваним виявився Азат Заріпов. Він працював ще й лікарем місцевої лікарні, в міському зібранні Локомотивного округу депутат від "Єдиної Росії" керував комісією з питань соціальної політики.

За інформацією Telegram-каналу Life shot, він нібито не пробачив своїй коханій зраду.

Як розповіли сусіди, раніше сім'я була дуже дружелюбна.

"Заріпов випив декілька пляшок пива і почав з'ясовувати стосунки зі своєю дружиною Оленою. Та сказала йому, що розлюбила і знайшла іншого. У відповідь на це він взяв свій карабін "Сайга" і зробив два постріли в дружину. Вона померла в лікарні", – йдеться в повідомленні.

Як розповіла знайома загиблої виданню "360", чоловік був хорошим лікарем і депутатом, ніхто не очікував від нього такого вчинку.

За її словами, в той же час Заріпов справді сильно ревнував свою дружину. У них була велика різниця в віці, і він "шалено любив дружину".

Ще одна знайома сказала, що подружжя прожило в шлюбі 10 років, за цей час у них народилося троє дітей. Вона бухгалтер, кілька років працювала в сфері ЖКГ, а після останньої декретної відпустки влаштувалася в музичну школу.

Причиною могла стати зрада

Причиною могла стати зрада

Скріншот

У сім'ї було троє дітей

У сім'ї було троє дітей

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селі Патрикеєво Ульяновської області РФ 16-річний підліток скоїв масове вбивство, а потім наклав на себе руки. Хлопець зарізав усю свою родину: трьох дорослих і двох дітей. Після чого вийшов на вулицю, завдав собі декількох поранень і зістрибнув із вишки на смерть. Родичка підлітка припустила, що причиною вбивства могло стати те, що йому заборонили поїхати на весілля до тітки.

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Місце
Росія Челябінськ
Теги
вбивство депутат
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