У Росії чоловіка викинули із трамвая через погане самопочуття: обурливе відео

У російському Новосибірську пасажири трамвая винесли на вулицю чоловіка, якому стало погано, а потім повернулися у транспортний засіб.

Обурливе відео показав у своєму Twitter телеканал "НТВ". На кадрах видно, що після інциденту вагоновожата постояла поруч, покурила, а потім продовжила маршрут.

За даними телеканалу, чоловік майже півгодини пролежав на тротуарі, поки хтось не викликав "швидку".

Чоловік півгодини пролежав на асфальті Скріншот із відео

У Новосибірську пасажири трамвая винесли на вулицю чоловіка, якому стало погано, і пішли у своїх справах. Вагоновожата постояла поруч, покурила, а потім продовжила маршрут.



Чоловік майже півгодини пролежав на тротуарі, поки хтось не викликав лікарів, але ж міг померти до їх приїзду pic.twitter.com/Hm5iMK5AaV - НТВ (@ntvru) 7 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Добірки Калузької області в Росії троє працівників упали в ємності для переробки гною і загинули. Вони відкачували гній з ємностей в ангарі ТОВ "Калузька нива".

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