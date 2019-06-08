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У Росії чоловіка викинули із трамвая через погане самопочуття: обурливе відео

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У російському Новосибірську пасажири трамвая винесли на вулицю чоловіка, якому стало погано, а потім повернулися у транспортний засіб.

Обурливе відео показав у своєму Twitter телеканал "НТВ". На кадрах видно, що після інциденту вагоновожата постояла поруч, покурила, а потім продовжила маршрут.

За даними телеканалу, чоловік майже півгодини пролежав на тротуарі, поки хтось не викликав "швидку".

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Чоловік півгодини пролежав на асфальті

Чоловік півгодини пролежав на асфальті

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Добірки Калузької області в Росії троє працівників упали в ємності для переробки гною і загинули. Вони відкачували гній з ємностей в ангарі ТОВ "Калузька нива".

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Місце
РосіяНовосибірськ
Тег
Новини Росії
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