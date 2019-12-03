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3 грудня • оновлено в 14:26
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У Росії чоловік зарізав ексдружину й маленького сина: опубліковано фото

4.5т
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У Росії (Менделєєвськ, Татарстан) чоловік зарізав колишню дружину, пасинка і власного дворічного сина.

Як повідомляє Telegram-канал "112", 41-річний Айнур Харісов зробив це під час нападу "білої гарячки".

"Харісов холоднокровно зарізав ексдружину, Ангеліну Башарову, 19-річного пасинка, Кирила Башарова, та власного маленького Руслана. 11-річному Миколі вдалося втекти, але п'яний вітчим встиг порізати і його. Хлопчик зараз у лікарні", – йдеться в дописі.

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Айнур Харисов із сином

Айнур Харисов із сином

"112"

Зазначається, що чоловік був тричі судимий за крадіжки й завдання тілесних ушкоджень, а місяць тому сам себе штрикнув ножем у живіт – також у стані "білої гарячки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Патрикєєво Ульянівської області РФ 16-річний підліток скоїв масове вбивство, після чого наклав на себе руки.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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