У Росії черговий літак потрапив у НС через пташку

У Росії літак авіакомпанії UTair, рейсом з Москви до Уфи, повернувся в міжнародний аеропорт "Внуково" через потрапляння пташки в лобове скло при зльоті.

Як повідомили Агентству міських новин "Москва" в пресслужбі авіакомпанії, рейс все ж повинен був вилетіти о 15:30 після заміни борту.

Посадка була благополучною. Скло залишилося цілим, але авіакомпанія змінювала літак.

У Росії літак потрапив у НС через пташку

Раніше в прес-службі UTair повідомили, що літак, рейсом Москва – Уфа, повернувся в аеропорт через попадання борту в зграю птахів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Росії рейс авіакомпанії "Перемога" затримали в аеропорту Мінеральних Вод через потрапляння птаха в один з двигунів літака. Літак сів в штатному режимі. Пташку виявив в фюзеляжі технік вже після висадки пасажирів.

Пасажирський літак А-321 рейсом Москва – Сімферополь авіакомпанії "Уральські авіалінії" здійснив жорстку аварійну посадку у полі поруч з аеропортом Жуковський (Підмосков'я). Постраждали десятки людей, зокрема і діти.

У той же день в Росії літак, що прямував рейсом Москва – Самара, провів екстрену посадку в аеропорту Шереметьєво. На його борту знаходилися три члени екіпажу і чотири пасажири.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.