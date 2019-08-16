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У Росії черговий літак потрапив у НС через пташку

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У Росії літак авіакомпанії UTair, рейсом з Москви до Уфи, повернувся в міжнародний аеропорт "Внуково" через потрапляння пташки в лобове скло при зльоті.

Як повідомили Агентству міських новин "Москва" в пресслужбі авіакомпанії, рейс все ж повинен був вилетіти о 15:30 після заміни борту.

Посадка була благополучною. Скло залишилося цілим, але авіакомпанія змінювала літак.

У Росії літак потрапив у НС через пташку

У Росії літак потрапив у НС через пташку

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Раніше в прес-службі UTair повідомили, що літак, рейсом Москва – Уфа, повернувся в аеропорт через попадання борту в зграю птахів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Росії рейс авіакомпанії "Перемога" затримали в аеропорту Мінеральних Вод через потрапляння птаха в один з двигунів літака. Літак сів в штатному режимі. Пташку виявив в фюзеляжі технік вже після висадки пасажирів.

  • Пасажирський літак А-321 рейсом Москва – Сімферополь авіакомпанії "Уральські авіалінії" здійснив жорстку аварійну посадку у полі поруч з аеропортом Жуковський (Підмосков'я). Постраждали десятки людей, зокрема і діти.

  • У той же день в Росії літак, що прямував рейсом Москва – Самара, провів екстрену посадку в аеропорту Шереметьєво. На його борту знаходилися три члени екіпажу і чотири пасажири.

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Місце
Росія Москва
Тег
літак
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