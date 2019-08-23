У Росії автобус влетів у трубопровід: десятки поранених. Фото і відео з місця ДТП

У місті Іжевськ (Росія) у п'ятницю, 23 серпня, автобус врізався в опору трубопроводу, в результаті чого постраждали більше 15 осіб.

Про це з посиланням на ДІБДР Росії пишуть "РИА Новости" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"О 18:30 в Іжевську водій автобуса "Нефаз", що слідував за міським маршрутом №21, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на опору повітряного трубопроводу", – зазначили у відомстві.

В Іжевську автобус влетів у трубопровід Соцмережі

За попередніми даними, в транспорті перебувало близько 30 пасажирів. У постраждалих тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Після аварії госпіталізовано шестеро осіб. Решті допомогу надали на місці НП.

При цьому, місцевий ресурс Izhlife повідомляє про 20 поранених. За даними видання, серед них одна дитина.

За словами водія автобуса, аварія трапилася через те, що його підрізав інший учасник дорожнього руху.

В Іжевську трапилася ДТП з автобусом Izhlife

В Іжевську трапилася ДТП з автобусом Izhlife

В Іжевську автобус влетів у трубопровід Соцмережі

В Іжевську автобус влетів у трубопровід М24

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Новоросійську пасажирський автобус злетів з обриву після ДТП.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.