У Росії автобус на повному ходу влетів у зупинку з людьми: є загиблі. Відео

У російському місті Довгопрудному, що під Москвою, автобус врізався у зупинку з людьми вдень 7 серпня.

Про це повідомляє "Інтерфакс". В результаті ДТП двоє людей загинули одразу на місці. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

Ще одного чоловіка і одну жінку доправили в міську лікарню у стані середньої тяжкості. У жінки діагностували травму голови.

Як стало відомо, автобус був рейсовий. За попередніми даними, водієві стало погано за кермом. Він був госпіталізований.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії автобус із туристами потрапив у жахливе ДТП. З'явилося відео з місця аварії.

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