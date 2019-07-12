У Росії авто з дітьми звалилося в річку: багато загиблих

У п'ятницю, 12 липня, в Росії в республіці Тива десятеро осіб загинули в результаті перекидання автомобіля в річку Шуй.

Як передає регіональне МВС, авто марки УАЗ намагалося перетнути річку, але перевернулося. Відзначається, що переправа на річці, де загинули люди, не пристосована для машин.

"Надійшло телефонне повідомлення від місцевого жителя про те, що на території Бай-Тайгинського району під час спроби перетину річки Шуй вбрід перекинувся автомобіль марки УАЗ. На місці події з ознаками утоплення виявлені тіла 10 загиблих, із яких шестеро неповнолітніх", – йдеться в інформації.

Додамо: в місцевому ДАІ уточнили, що за оновленими даними, в автоаварії постраждали 12 осіб: дев'ятеро загинули, з них семеро дітей, двох врятовано, ще одна не знайдена.

Також з'явився список загиблих на річці Шуй в Тиві:

Салчак Роберт – водій

Салчак Сайзана – 36 років

Салчак Урана – 8 років

Салчак Угулза – 7 років

Салчак Роза – 4 роки

Салчак Чайзат – 2 роки

Орзак Сайма – 26 років

Орзак Айдиз – 8 років

Хомушку Ольга – 42 роки

Хомушку – дитина до 4-х років

Зазначається, що для встановлення всіх обставин події на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Глава Туви Шолбан Кара-оол у Facebook зазначив, що в аварії загинули дві сім'ї.

"10 осіб загинули, намагаючись переїхати річку Шуй на авто УАЗ-469 в містечку Одуруг. Попередньо, 4 дорослих і 6 дітлахів. Це дві сім'ї. Вони їхали з села Теелі, найімовірніше, в аржаан Дустуг-Хем", – написав чиновник.

Місце трагедії

Водночас у коментарі газеті "КП" голова відділення інформації і громадських зв'язків підполковник внутрішньої служби Ая Бюрбю зазначив, що жертв може бути більше.

"Поки не можемо точно сказати, хто саме був у авто. Ми ще не знаємо всіх обставин, можливо, люди їхали до місця чабанської стоянки, їх багато у тих районах. Або пересувалися в сусідній населений пункт. Річка й так повноводна, а ще у нас зараз повінь, вода піднялася. Можливо, вони й раніше переїжджали її на авто, вирішили, що впораються і зараз. А вона досить глибока і, головне, із сильною течією, настільки сильною, що вона перевернула транспортний засіб. Люди не змогли вибратися з перевернутого автомобіля і потонули... Решту обставин, імена загиблих ми зараз встановлюємо", – додав він.

Місце аварії 17.мвд.рф

Місце аварії 17.мвд.рф

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