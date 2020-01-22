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22 січня • оновлено в 18:04
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"У пузіко не поцілував?" У Росії школярі публічно затролили Путіна піснею

1.5т
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У Росії учні однієї зі шкіл зустріли президента Володимира Путіна піснею зі словами з двозначним підтекстом: "як добре, що ти комусь потрібен".

Це трапилося під час його робочого візиту в місті Усмань Липецької області, повідомила в Twitter "Лента.ру". Там також опублікували відео виступу (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що Путін ознайомився з ходом будівництва корпусів нового навчального закладу, де школярі виконали композицію з петербурзького мюзиклу "Геть!".

У Росії школярі публічно затролили Путіна піснею

У Росії школярі публічно затролили Путіна піснею

"Діти зустріли Путіна піснею "Як добре, що ти комусь потрібен. Як добре, що ти з мрією дружний". Ну і фоточку зробити не забули, як же без цього", – йдеться в пості.

Водночас у коментарях під відео деякі користувачі соцмережі підкреслили, що в цьому немає нічого дивного. Інші ж почали стібатися.

Дитячий хор зустрів Путіна піснею "Як добре, що ти комусь потрібен"

Дитячий хор зустрів Путіна піснею "Як добре, що ти комусь потрібен"

twitter.com/lentaruofficial

"А як же хіт всіх часів і народів "Володимир Путін молодець"?", "О Боже... заборонити їх", "А ще сміялися з Північної Кореї", "І проводжати потрібно було з піснею", "А що в цьому, власне, поганого і жахливого!?", "Дітей все-таки шкода", "Щось у викладачів не надто радісні обличчя. А мали б радіти. Дід приїхав", "Путлер цього разу в пузіко нікого не поцілував?" – коментують користувачі соцмережі.

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

twitter.com/lentaruofficial

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

twitter.com/lentaruofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час зустрічі з громадськими діячами Липецька президент Росії Володимир Путін поділився порадою про те, як потрібно молитися Богу, і потрапив під хвилю насмішок.

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Автор
Діна Баронова
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
діти видео
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hunt andres
hunt andres
Хо хлосеть опять возбудилась?)
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Второй Вилли
Второй Вилли
ху.йло ботоксное, педофильное.))
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
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