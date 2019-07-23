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Військова сутичка Росії з Південною Кореєю: знайдений зв'язок з Донбасом

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Провокація Росії щодо Південної Кореї може бути безпосередньо пов'язана з "хлібним" перемир'ям на Донбасі.

"Можливо, Путін йде на пом'якшення в районі Донбасу, хоча другий день перемир'я – це ще не показник. Але для Росії, щоб її поважали, треба створювати конфлікти, а якщо ні, то хоча б брати участь в них", – сказав OBOZREVATEL екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко.

"Що Росія може пред'являти світу? У неї немає ресурсів на те, щоб істотно заявляти про себе в економічному і військовому плані, тому вона заявляє про себе локальними конфліктами і провокаціями", – заявив він.

Винищувач-бомбардувальник Су-34

Винищувач-бомбардувальник Су-34

Tehnorussia.su

За словами генерала, Кремль намагається позиціонувати Росію як одного зі світових лідерів у військовій сфері, але економічний і технологічний ресурс країни обмежений.

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У цьому контексті Романенко нагадав про численні технічні проблеми в реалізації ракетної і космічної програм РФ. "У них проколи по ракетних пусках, то щось засвердлити, то склеюють чим попало", – зауважив він. Генерал також наголосив: сучасне потужне озброєння, яке розробляється в Росії, вимагає такої ж сучасної і надійної системи його обслуговування – технологічної і людської. І з цим у Росії також є проблеми. Приклад тому – трагедія в Баренцевому морі з атомним підводним човном "Лошарік".

"Тривають системні збої, і щоб демонструвати свої військові можливості, влаштовуються різні провокації щодо країн-сусідів – треба ж якось про себе нагадувати", – сказав генерал.

У той же час він переконаний: провокація відносно Південної Кореї не переросте в новий збройний конфлікт. "У Кремля зараз завдання вибратися з Донбасу і з Сирії. Щоб потягнути ще якийсь конфлікт, у них немає ресурсу. На багато вони не здатні", – резюмував Романенко.

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Як писав OBOZREVATEL, 23 липня стало відомо про те, що літак повітряних сил Росії порушив повітряний простір Південної Кореї. В результаті винищувачі південнокорейських ВПС підняли по тривозі, вони зробили попереджувальні постріли.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт Перемир'я на Донбасі Конфлікт в Сирії
Особа
Ігор Романенко
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Жрите-жрите обозовское дерьмо, господа незалежные, вы это заслужили.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Какой Донбасс, тут четкая связь с возможным вмешательством в выборы США под перекрытием Скрепалей.
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Пигин Макс
Пигин Макс
У меня вопрос к Обозу. Где же вы таких долболобов берёте? И ещё один вопрос. Как вы считаете, скачущее стадо верит вам?
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