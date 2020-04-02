Політолог Олексій Голобуцький запідозрив погіршення здоров'я глави Росії Володимира Путіна.

У своєму Telegram-каналі він звернув увагу на екстрене звернення глави Кремля до росіян в зв'язку зі спалахом COVID-19.

"У Путіна перестала працювати права рука? Путін сьогодні записав звернення до росіян з приводу коронавірусу. Якось він схуд, змарнів і потемнів. І практично зовсім не ворушить правою рукою: як поклав на початку досить довгого звернення на стіл перед собою, так вона там і лежала, жестикулював тільки лівою рукою. З кремлівським диктатором щось трапилося?" – задався питанням він.

У Путіна запідозрили проблеми зі здоров'ям

У Путіна запідозрили проблеми зі здоров'ям

У Путіна запідозрили проблеми зі здоров'ям

У Путіна запідозрили проблеми зі здоров'ям

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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