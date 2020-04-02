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2 квітня • оновлено в 22:05
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У Путіна проблеми зі здоров'ям? У зверненні глави РФ помітили нюанс

4.3т
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Політолог Олексій Голобуцький запідозрив погіршення здоров'я глави Росії Володимира Путіна.

У своєму Telegram-каналі він звернув увагу на екстрене звернення глави Кремля до росіян в зв'язку зі спалахом COVID-19.

"У Путіна перестала працювати права рука? Путін сьогодні записав звернення до росіян з приводу коронавірусу. Якось він схуд, змарнів і потемнів. І практично зовсім не ворушить правою рукою: як поклав на початку досить довгого звернення на стіл перед собою, так вона там і лежала, жестикулював тільки лівою рукою. З кремлівським диктатором щось трапилося?" – задався питанням він.

У Путіна запідозрили проблеми зі здоров'ям

У Путіна запідозрили проблеми зі здоров'ям

У Путіна запідозрили проблеми зі здоров'ям

У Путіна запідозрили проблеми зі здоров'ям

У Путіна запідозрили проблеми зі здоров'ям

У Путіна запідозрили проблеми зі здоров'ям

У Путіна запідозрили проблеми зі здоров'ям

У Путіна запідозрили проблеми зі здоров'ям

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Олексій Голобуцький Володимир Путін
Місце
Росія
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Даже на фото видно, что рука не статична. Не дождётесь!
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