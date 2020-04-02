Політолог Олексій Голобуцький запідозрив погіршення здоров'я глави Росії Володимира Путіна.
У своєму Telegram-каналі він звернув увагу на екстрене звернення глави Кремля до росіян в зв'язку зі спалахом COVID-19.
"У Путіна перестала працювати права рука? Путін сьогодні записав звернення до росіян з приводу коронавірусу. Якось він схуд, змарнів і потемнів. І практично зовсім не ворушить правою рукою: як поклав на початку досить довгого звернення на стіл перед собою, так вона там і лежала, жестикулював тільки лівою рукою. З кремлівським диктатором щось трапилося?" – задався питанням він.
У Путіна запідозрили проблеми зі здоров'ям
У Путіна запідозрили проблеми зі здоров'ям
У Путіна запідозрили проблеми зі здоров'ям
У Путіна запідозрили проблеми зі здоров'ям
Як повідомляв OBOZREVATEL:
26 березня в адміністрації президента Росії Володимира Путіна виявили коронавірусну інфекцію COVID-19.
Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков спочатку не зміг підтвердити або спростувати цю інформацію, проте пізніше запевнив: хворий не контактував особисто з главою держави.
Також з'ясувалося, що два тижні тому Пєсков побував на дні народження сестри російського продюсера Ігоря Крутого – Алли Крутої. Серед гостей був співак Лев Лещенко, у якого днями підтвердився Covid-19.
1 квітня стало відомо, що Путін вирішив перейти на дистанційний режим роботи після того, як у глави опорної коронавірусної лікарні країни Дениса Проценка після зустрічі з ним виявили коронавірус.
Як розповіли OBOZREVATEL російські політологи, Путін на даний момент в безпеці, не виключено, що його накачали профілактичними препаратами.
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