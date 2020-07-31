У Путіна дали пояснення за скандальний лист Козака щодо "Мінська"
Пєсков відхрестився від слів Козака про згортання РФ переговорів щодо Донбасу.
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що інформація про нібито згортання його країною переговорного процесу щодо Донбасу є перекручуванням.
За його словами, заступник голови адміністрації глави РФ Дмитро Козак не говорив такого в своєму листі до канцлерки Німеччини Ангели Меркель, який було опубліковано в українських ЗМІ. Про це повідомляють РИА Новости.
"Ні про яке згортання переговорів Козак не писав, не говорив, і якщо це стверджується, то це є перекручуванням. Якщо дійсно було опубліковано лист Козака – це не зовсім правильний шлях ведення справ у плані складних переговорів щодо ситуації на південному сході України", – відхрестився прессекретар Путіна від заяв колеги.
Він стверджує, що в Кремлі мінський комплекс заходів вважають безальтернативним для вирішення питань щодо Донбасу. А також додав, що робота в переговорному процесі буде тривати.
"У ній задіяні всі: і помічники глав держави, і з лінії МЗС, і глави держав. На рівні помічників робота буде продовжуватися", – запевнив Пєсков.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
глава Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що лист Дмитра Козака є "тонкою політичною грою" і Росія намагається у такий спосіб посилити свої позиції, а також перехопити ініціативу.
А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив переконання, що мінський процес не зможе функціонувати без зустрічей у "нормандському форматі".