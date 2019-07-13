У Польщі знайшли мертвим росіянина: його 5-річний син пропав

У Польщі розшукують п'ятирічного росіянина Давида Жуковського, якого батько відвіз у невідомому напрямку.

Чоловік забрав сина напередодні з населеного пункту Гродзиск-Мазовецький, передають РИА Новости.

Пізніше тіло 32-річного чоловіка знайшли на залізничному переїзді, а в 3 км від переїзду виявили його автомобіль. Місцезнаходження хлопчика встановити не вдалося.

поліція Польщі Global Look Press

Поліція організувала масштабні пошуки, в яких задіяні кінологи, пожежники і вертоліт. Перевіряються всі місця, де батько хлопчика з'являвся незадовго до трагедії. За даними поліції, його машину - сіру Skoda Fabia - раніше бачили біля аеропорту Варшави.

У російському посольстві повідомили, що стежать за пошуками дитини і постійно контактують з поліцією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Сирії пропав безвісти російський майор, якийи служив в гвардійській мотострілецькій бригаді.

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