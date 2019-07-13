У Польщі знайшли мертвим росіянина: його 5-річний син пропав

У Польщі розшукують п'ятирічного росіянина Давида Жуковського, якого батько відвіз у невідомому напрямку.
Чоловік забрав сина напередодні з населеного пункту Гродзиск-Мазовецький, передають РИА Новости.
Пізніше тіло 32-річного чоловіка знайшли на залізничному переїзді, а в 3 км від переїзду виявили його автомобіль. Місцезнаходження хлопчика встановити не вдалося.
поліція Польщі
Global Look Press
Поліція організувала масштабні пошуки, в яких задіяні кінологи, пожежники і вертоліт. Перевіряються всі місця, де батько хлопчика з'являвся незадовго до трагедії. За даними поліції, його машину - сіру Skoda Fabia - раніше бачили біля аеропорту Варшави.
У російському посольстві повідомили, що стежать за пошуками дитини і постійно контактують з поліцією.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Сирії пропав безвісти російський майор, якийи служив в гвардійській мотострілецькій бригаді.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.