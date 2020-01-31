Головна Новини
31 січня • оновлено в 18:12
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Страховку обрізало: під завалами стадіону в Пітері знайшли тіло загиблого

2.2т
Читати матеріал російською

Під час розбирання завалів будинку спортивно-концертного комплексу в Санкт-Петербурзі знайдене тіло загиблого робітника.

Про це із посиланням на пресслужбу Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ повідомляє РИА Новости.

Зазначається, що чоловік не зміг дістатися до люльки, яка врятувала життя його колезі. Тіло виявили під заваленим дахом.

Новини
На заводі в Росії обвалилася 4-поверхова будівля: є жертви. Фото

Під завалами стадіону в Пітері знайшли тіло загиблого

Під завалами стадіону в Пітері знайшли тіло загиблого

Readovka

Також стало відомо ім'я робітника, що зірвався з даху. За даними Telegram-каналу Readovka, 29-річний Матвій Кучеров, за словами працівників, був прив'язаний до будівельної люльки тросом, і використовував страховку. Але під час обвалення мотузку перерізало падучими уламками конструкцій.

У МНС РФ також розповіли, що небезпеки подальшого неконтрольованого обвалу немає. Від комплексу залишилося близько 20% конструкції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дах і частина будівлі спортивно-концертного комплексу "Петербурзький" обвалилася під час демонтажу. Будівельники зізналися, що аварія не була запланована.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Ірина Кулініч
Місце
Росія Санкт-Петербург
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
1
Цікаво
6
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги