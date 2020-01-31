Страховку обрізало: під завалами стадіону в Пітері знайшли тіло загиблого

Під час розбирання завалів будинку спортивно-концертного комплексу в Санкт-Петербурзі знайдене тіло загиблого робітника.

Про це із посиланням на пресслужбу Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ повідомляє РИА Новости.

Зазначається, що чоловік не зміг дістатися до люльки, яка врятувала життя його колезі. Тіло виявили під заваленим дахом.

Під завалами стадіону в Пітері знайшли тіло загиблого Readovka

Також стало відомо ім'я робітника, що зірвався з даху. За даними Telegram-каналу Readovka, 29-річний Матвій Кучеров, за словами працівників, був прив'язаний до будівельної люльки тросом, і використовував страховку. Але під час обвалення мотузку перерізало падучими уламками конструкцій.

У МНС РФ також розповіли, що небезпеки подальшого неконтрольованого обвалу немає. Від комплексу залишилося близько 20% конструкції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дах і частина будівлі спортивно-концертного комплексу "Петербурзький" обвалилася під час демонтажу. Будівельники зізналися, що аварія не була запланована.

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