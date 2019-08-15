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У Підмосков'ї трапилася стрілянина в перукарні: подробиці НП

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У четвер, 15 серпня, в Котельниках в російському Підмосков'ї чоловік влаштував стрілянину в перукарні, після чого закрився всередині.

Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє ТАСС. За даними поліції, він був у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Відзначається, що стрілок забіг у приміщення з мисливською рушницею і вистрілив у стелю. В результаті НП ніхто не постраждав.

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У Підмосков'ї сталася стрілянина в перукарні

У Підмосков'ї сталася стрілянина в перукарні

Скріншот з відео

На місце події прибули правоохоронці, щоб встановити обставини нападу. Зловмисника затримати не вдалося..

За даними Telegram-каналу 112, нападника звуть Ігор. Він прийшов розбиратися зі своєю колишньою дівчиною – співробітницею перукарні. Але розмови не вийшло, оскільки її на роботі не виявилося.

Після пострілу чоловік залишився сам у перукарні, кілька годин тримаючи в напрузі поліцейських. На місце була стягнута група захоплення. ОМОН підготували до можливого штурму приміщення.

Стрілянина в Підмосков'ї

Стрілянина в Підмосков'ї

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Раменське в Підмосков'ї чоловік вбив колишню дівчину на дитячому майданчику.

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Новини Росії
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Макарский Александр
Макарский Александр
Почти як в Киеве. Тильки гранаты не хватает
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