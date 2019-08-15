У Підмосков'ї трапилася стрілянина в перукарні: подробиці НП

У четвер, 15 серпня, в Котельниках в російському Підмосков'ї чоловік влаштував стрілянину в перукарні, після чого закрився всередині.
Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє ТАСС. За даними поліції, він був у стані сильного алкогольного сп'яніння.
Відзначається, що стрілок забіг у приміщення з мисливською рушницею і вистрілив у стелю. В результаті НП ніхто не постраждав.
У Підмосков'ї сталася стрілянина в перукарні
Скріншот з відео
На місце події прибули правоохоронці, щоб встановити обставини нападу. Зловмисника затримати не вдалося..
За даними Telegram-каналу 112, нападника звуть Ігор. Він прийшов розбиратися зі своєю колишньою дівчиною – співробітницею перукарні. Але розмови не вийшло, оскільки її на роботі не виявилося.
Після пострілу чоловік залишився сам у перукарні, кілька годин тримаючи в напрузі поліцейських. На місце була стягнута група захоплення. ОМОН підготували до можливого штурму приміщення.
Стрілянина в Підмосков'ї
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Раменське в Підмосков'ї чоловік вбив колишню дівчину на дитячому майданчику.
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